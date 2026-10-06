Una masiva revuelta estudiantil pone en jaque al Gobierno francés

Cientos de miles de jóvenes coparon las principales ciudades del país galo en una jornada marcada por enfrentamientos con la policía  y un profundo rechazo al deterioro del sistema educativo.
El Mundo06/10/2026Iván LuisIván Luis

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Una masiva protesta estudiantil derivó en graves disturbios y choques frontales con las fuerzas de seguridad en puntos neurálgicos como París y Estrasburgo.

La marea de manifestantes, compuesta por alumnos de secundaria, universitarios, docentes y sindicatos, salió a las calles para repudiar el estado crítico de la infraestructura escolar y exigir respuestas urgentes ante el ajuste presupuestario.

Mientras las organizaciones convocantes calcularon una asistencia cercana al medio millón de personas a nivel nacional, los operativos policiales respondieron con gases lacrimógenos y despliegues tácticos para despejar accesos y evitar el bloqueo total de los transportes públicos.

El malestar acumulado en los establecimientos educativos recrudece en medio de un clima de alta crispación social, impulsado por demandas que van desde la escasez crónica de profesores y las dificultades para cubrir ausencias hasta aulas colapsadas, problemas de calefacción y el rechazo a jornadas escolares extenuantes.

A este escenario se le sumó la convergencia con reclamos sindicales e izquierdistas frente al plan de ajuste del Ejecutivo, profundizando una crisis institucional que mantiene en alerta máxima a las autoridades y evidencia el profundo descontento de la juventud con el rumbo de las políticas públicas.

(Con información de Ámbito)

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