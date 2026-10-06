El Vaticano publicará el diario personal del papa Francisco

El Vaticano anunció la publicación de “El Diario personal del Papa Francisco”, un libro preparado por el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a partir de escritos personales de Jorge Mario Bergoglio.

La obra será publicada el 24 de noviembre de 2026 y tendrá un lanzamiento simultáneo en cinco idiomas y 94 países. La edición italiana estará a cargo de la Libreria Editrice Vaticana, mientras que las versiones en español, inglés y portugués serán publicadas por Penguin Random House. La edición francesa quedará en manos de Editions Albin Michel.

El volumen reúne y comenta apuntes que Bergoglio escribió desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024, por lo que abarca más de tres décadas de su vida, incluidos prácticamente todos sus años como Papa.

Desde el Vaticano señalaron que el libro permitirá conocer con mayor profundidad la interioridad del pontífice argentino, a partir de reflexiones y anotaciones personales que hasta ahora no habían sido publicadas. Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, destacó que la obra ofrecerá una nueva aproximación a la figura de Francisco.

Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio, no solo presenta los textos sino que además los edita y comenta, aportando contexto a los escritos dejados por el ex pontífice.

Antes de su lanzamiento, el libro será presentado a editores internacionales durante la Feria del Libro de Fráncfort, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de octubre. La publicación mundial llegará además pocos días después de la visita del papa León XIV a la Argentina.