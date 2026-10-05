Washington rechaza la inmunidad de Nicolás Maduro

El cerco judicial en torno a Nicolás Maduro en los tribunales estadounidenses sumó un nuevo y decisivo capítulo legal. La Fiscalía federal solicitó formalmente al juez Alvin K. Hellerstein que desestime los planteos de la defensa del exmandatario y rechace cualquier posibilidad de otorgarle inmunidad frente a los graves cargos de narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo que enfrenta en Nueva York.

El eje central del argumento fiscal radica en un vacío diplomático clave: según los registros oficiales presentados ante el tribunal, el Estado venezolano jamás interpuso una petición formal para blindar al exlíder chavista, una circunstancia que contrasta drásticamente con el tratamiento dispensado a Delcy Rodríguez, a quien Washington reconoce formalmente como jefa de Estado interina.

La disputa legal, que anticipa una audiencia técnica clave para el próximo 17 de noviembre y un juicio fijado para junio de 2027, pone de relieve la estricta deferencia que los tribunales estadounidenses otorgan a las determinaciones del Poder Ejecutivo en materia de reconocimiento diplomático.

Mientras los abogados defensores de Maduro y de su esposa, Cilia Flores —quien además pugna por un arresto domiciliario debido a su delicado cuadro cardíaco—, intentan ampararse en las prerrogativas de su antigua investidura y en la insólita alegación de considerarse un "prisionero de guerra", la Fiscalía ratificó que el Gobierno norteamericano dejó de reconocerlo legítimamente a comienzos de 2019. Con el antecedente de haber validado la inmunidad de Rodríguez en demandas civiles previas tras un pedido expreso de la embajada venezolana, la justicia federal avanza firme hacia el debate sobre su jurisdicción, dejando al exmandatario cada vez más acorralado en una prisión de Brooklyn.

(Con información de Infobae)