Buscan instituir el 15 de setiembre de cada año como “Día Provincial de la Adopción”

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto de ley que prevé el instituir el 15 de setiembre de cada año como el ‘Día Provincial de la Adopción’.

Al respecto, el diputado Jorge Restom – Gral. San Martín – informó que la fecha elegida tiene varios motivos, entre ellos, la celebración del Milagro ya que se trata de una jornada “llena de actos de amor”. Por otro lado, el 15 de setiembre de 1948 se sancionó la primera ley de adopción en el país.

“La adopción es uno de los actos de amor más grandes que puede transitar un ser humano en su vida. Hablamos de derechos, de vínculos, de afectos, de responsabilidades, de niños, niñas y adolescentes que necesitan un entorno para poder desarrollarse”, añadió el legislador.

Advirtió, en tanto, que el paradigma respecto a la adopción ha cambiado con el tiempo y mientras antes se buscaba encontrar un niño para una familia, hoy lo que se busca es encontrar una familia para que un niño pueda satisfacer sus necesidades.

Finalmente, destacó la necesidad de informar a la ciudadanía sobre los procesos de adopción ya que sobrevuela la idea de que se trata de una serie de pasos muy complejos.

“No es así, por eso es necesario que el Estado brinde información y qué mejor que un 15 de setiembre para eso, un día cargado de amor y muestras de afecto”, finalizó Restom.

El proyecto aprobado pasa al Senado en revisión.