El Gobierno apelará el fallo que exige aplicar el Financiamiento Universitario

El conflicto entre el Gobierno nacional y el ámbito académico sumará un nuevo capítulo de máxima tensión en los tribunales, luego de que la administración central confirmara que apelará el fallo de primera instancia que ordenó poner en marcha de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión, adoptada tras la resolución del juez federal Martín Cormick que desarticuló el recurso del Ejecutivo para condicionar la norma, ratifica que no habrá una mesa de negociación política con las universidades y que la disputa se librará íntegramente en el terreno judicial y parlamentario.

Desde los despachos oficiales y la Procuración del Tesoro remarcaron que el decreto que supeditaba la ejecución de la ley a la Ley de Administración Financiera se mantuvo bajo un criterio de estricta prudencia fiscal, argumentando que el desembolso de más de un billón de pesos requerido por la norma pondría en jaque el equilibrio de las cuentas públicas.

Mientras los equipos legales ultiman los detalles de la apelación, en el entorno del Ministerio de Capital Humano señalaron que cualquier modificación presupuestaria para el próximo ejercicio deberá ser debatida directamente en el Congreso, en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

Del otro lado, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y de la Universidad de Buenos Aires anticiparon que mantendrán firme su reclamo hasta agotar las instancias necesarias para garantizar los fondos destinados a salarios docentes, becas y gastos de funcionamiento.

Con este nuevo frente abierto en plena antesala de una sesión especial opositora en la Cámara baja, el oficialismo se atrincherara en su defensa del superávit fiscal, transformando la puja universitaria en un test de supervivencia para su principal bandera económica.

(Con información de Infobae)