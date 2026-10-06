La Iglesia cuestiona la venta de tierras a extranjeros mientras escala el cortocircuito con la Casa Rosada

La relación entre el gobierno de Javier Milei y la cúpula eclesiástica ingresó en una zona de turbulencia inocultable luego de que la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitiera un duro pronunciamiento para reclamar la defensa irrestricta del territorio nacional.

El posicionamiento de los prelados llegó como coletazo directo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que restituyó la vigencia del artículo del DNU 70/2023, liberando las restricciones a la venta de tierras a extranjeros. Para la Iglesia, que invocó la Doctrina Social y encendió luces de alerta sobre la soberanía alimentaria y comunitaria, la tierra no puede ser tratada bajo ningún punto de vista como una simple mercancía financiera.

El documento episcopal no hace más que profundizar un vínculo que ya venía tirante por los recurrentes cortocircuites económicos y sociales. A poco más de un mes de la llegada del Papa León XIV al país prevista para noviembre, las advertencias del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre una Argentina atravesada por altos índices de pobreza, descalificación y falta de oportunidades desataron la furia de funcionarios del Palacio de Hacienda en redes sociales.

Aunque desde la Casa Rosada intentan bajarle el tono a la confrontación pública para cuidar la antesala de la visita papal, los cruces dialécticos y la presión de los obispos por temas sensibles como la discapacidad, las apuestas online y el modelo de desregulación demuestran que el puente entre el Ejecutivo y la Iglesia camina sobre la cuerda floja.

(Con información de La Nación)