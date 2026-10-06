Renunció el superintendente Claudio Stivelman y asume Horacio Guevara

El gabinete nacional sumó este martes una nueva salida en un área clave de la gestión tras confirmarse la renuncia de Claudio Stivelman a la titularidad de la Superintendencia de Servicios de Salud. Desde el organismo argumentaron que el ahora exfuncionario "cumplió una etapa" dentro del proceso de transformación y desregulación del sistema sanitario impulsado por el Ejecutivo, un rol que desempeñaba desde junio del año pasado cuando había reemplazado a Gabriel Oriolo tras haberse desempeñado como gerente general.

Para ocupar vacante, el Gobierno dispuso la designación inmediata de Horacio Guevara, quien hasta el momento se venía desempeñando como gerente general del organismo.

Ingeniero de profesión y con una sólida trayectoria en la gestión privada, Guevara acumuló más de una década como director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde lideró áreas críticas como finanzas, recursos humanos, auditoría y control de gestión.

Desde la administración central señalaron que su llegada buscará profundizar la libertad de elección para los beneficiarios y dinamizar la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud.

La salida de Stivelman se produce a pocos días de su última exposición pública en el XXIX Congreso de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integrales, donde había defendido la sostenibilidad del sistema y la necesidad de transparentar las reglas para los prestadores.

(Con información de Clarín)