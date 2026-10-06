Aprobaron la creación del Sistema para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley por el cual se crea el Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil con el que se busca establecer una mejor respuesta ante posibles eventos catastróficos.

“Pasamos de una lógica de actuar cuando el desastre aconteció a un modelo para actuar antes, durante y después”, aseguró el diputado de Metán, Rodrigo García, al tomar la palabra.

Explicó que es fundamental conocer los riesgos del territorio salteño, establecer mecanismos de alerta y preparar a la comunidad ante la contingencia.

Además, señaló que el proyecto prevé la incorporación de la gestión de riesgo a la obra pública, al ambiente y al desarrollo productivo; “no es solo reaccionar ante una emergencia, también significa planificar bien una obra, donde construir, etc.”, completó el legislador.

Finalmente, García informó que la ley también establece la realización de simulacros de emergencia, por lo menos una vez al año, en edificios públicos.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.