Reabrieron Deán Funes y se normaliza el tránsito en el Corredor de la Fe

Después de varios días de trabajos y restricciones, este martes quedó habilitado el tránsito en el tramo afectado entre España y Caseros. 
 
Salta06/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

CORTE EN DEAN FUNES (1)

La circulación vehicular volvió a habilitarse este martes sobre calle Deán Funes, en el sector afectado por el hundimiento de la calzada entre España y Caseros, dentro del Corredor de la Fe. Durante la mañana ya se observó una fila de automóviles circulando por el tramo intervenido.

La reapertura marca el cierre de varios días de restricciones provocadas por el deterioro del pavimento, cuya reparación había avanzado durante el fin de semana. Hasta ayer, pese a que la obra estaba prácticamente terminada, el sector continuaba oficialmente cerrado y delimitado con vallas, conos y elementos de seguridad

La demora en la habilitación había generado situaciones riesgosas. Aries registró durante el lunes motociclistas que esquivaban el vallado y utilizaban la vereda para atravesar el sector, aun cuando la circulación todavía no estaba autorizada. 

Con el tránsito nuevamente permitido, Deán Funes recupera una conexión clave del centro salteño, especialmente por su ubicación dentro del Corredor de la Fe y a metros de la Catedral y de la zona de mayor movimiento turístico y comercial.

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