Vialidad apunta al norte salteño: obras en la 34 y definiciones tras las lluvias

El jefe del 5º Distrito de Vialidad Nacional, Federico Casas, detalló en Pelo y Barba por Aries los principales frentes de obra que siguen abiertos en la provincia y anticipó cómo continuará la intervención sobre la Ruta Nacional 34, el puente de Vaqueros y otros trabajos que habían quedado paralizados.

Sobre la Ruta 34, Casas señaló que el foco está actualmente entre Pichanal y Salvador Mazza, un tramo de aproximadamente 120 kilómetros donde se prevén tareas de conservación mejorativa y bacheo profundo hasta fin de año. Para 2027, el objetivo es avanzar con una solución más estructural.

El funcionario explicó que esa intervención más profunda ya está contemplada en el presupuesto, aunque todavía falta definir técnicamente qué tipo de obra se hará, en qué sectores y con qué metodología. Una de las alternativas en estudio es comenzar por el tramo Pichanal–Embarcación, uno de los más deteriorados, y avanzar una vez terminada la temporada de lluvias.

En cuanto a las obras del puente de Vaqueros, Casas aclaró que los camiones “siempre circularon por el lugar” y explicó que todavía resta completar intervenciones vinculadas al acceso por avenida San Martín y al traslado del puente metálico. La expectativa es que durante los primeros días de noviembre pueda volver a circularse sin desvíos.

Finalmente, explicó por las obras que habían quedado frenadas, sostuvo que las revisiones realizadas no detectaron irregularidades de gravedad. Según explicó, se trataba principalmente de cuestiones administrativas, actualización de certificados, informes y documentación pendiente con las empresas contratistas.

Casas afirmó que buena parte de esos expedientes habían quedado paralizados desde 2023 y que el trabajo posterior estuvo concentrado en ordenar la documentación y reactivar los proyectos.