Agua, barro y desmoronamientos complican rutas de Salta: piden circular con precaución

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó este martes 6 de octubre distintas complicaciones en la red vial provincial y nacional. Aunque gran parte de los corredores permanece transitable, varios sectores requieren reducir la velocidad y extremar las precauciones por las condiciones de la calzada.

Entre los puntos más delicados aparece la Ruta Nacional 68, donde en el paraje San Vicente se registra presencia de agua y lodo sobre la calzada. También se reportaron acumulaciones de barro y agua sobre la Ruta Nacional 9, en dirección a La Candelaria, entre los kilómetros 78 y 92, con visibilidad reducida. En la Ruta Provincial 33, a la altura de El Nogalar, se informó un desmoronamiento y presencia de material sobre la banquina, con maquinaria trabajando en el sector.

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta baches, animales en banquina y trabajos de maquinaria en diferentes tramos de Pichanal, Embarcación, Mosconi y Tartagal. También se advierte por animales sobre la Ruta Nacional 81 y sectores deteriorados en otros corredores de San Martín, Anta y Metán.

Las condiciones también exigen atención en la Puna y los Valles Calchaquíes. La RN51 presenta sectores con calzada irregular y un socavón en zona de altura, mientras que en caminos provinciales se registran pozos, calamina, vados con agua y presencia de animales.

Defensa Civil recomendó consultar el estado de los caminos antes de viajar, respetar la señalización y evitar desplazamientos innecesarios en los sectores más comprometidos.