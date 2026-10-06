Picada para despedir a Messi: cuánto cuesta armarla en el Mercado San Miguel

Con la despedida de Lionel Messi como gran cita de este martes, Mercado de Puertas Abiertas recorrió los puestos del Mercado San Miguel para conocer cuánto cuesta preparar algo para compartir durante el partido.

Una de las alternativas más buscadas es la picada. En uno de los puestos de fiambres ofrecieron una opción de $15.000, compuesta por salamín y media pieza de queso, que puede rendir para unas seis personas. Para grupos más grandes, la propuesta asciende a $28.000 y está pensada para más de ocho comensales.

La oferta puede ampliarse con queso de cabra, queso de vaca, salamines y queso de cerdo, además de frutos secos, nueces, pasas de uva y quesillo. Este último se vende a unos $6.000 la pieza de nueve fetas.

Para quienes prefieran algo listo para comer, en el patio gastronómico también aparecieron promociones de pizza con gaseosa desde $16.000, mientras que con Coca-Cola el precio llega a $22.000. Otra opción es comprar tres porciones por $5.000.

Además, uno de los locales del patio gastronómico dispondrá de un televisor para seguir el partido, por lo que también se podrá acompañar la despedida con comidas al plato como pollo, milanesas, costillas o napolitanas.

El Mercado San Miguel funciona durante la temporada primavera-verano de 8 a 14 y de 17:30 a 22, un horario que permitirá hacer las compras sobre la tarde e incluso quedarse en algunos sectores para seguir el encuentro.