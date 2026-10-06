Las opciones del Mercado San Miguel para los postres

Con la llegada de los días más calurosos, los puestos del Mercado San Miguel empiezan a sumar protagonismo con propuestas frescas y dulces. En el micro Mercado de Puertas Abiertas, Aries recorrió el sector de 20 de Febrero 37 y encontró una variedad de opciones pensadas para quienes buscan algo liviano y refrescante.

Las ensaladas de frutas aparecen entre las alternativas más accesibles, con precios de $3.000, $5.000 y $7.000, según el tamaño. La versión más grande contiene aproximadamente un litro y puede servir para compartir.

Otra de las propuestas que más salida tiene con el calor son las frutillas con crema. El tamaño más chico cuesta $6.000 e incluye topping y salsa, mientras que la opción grande asciende a $8.000.

Para quienes buscan algo más abundante, también hay preparaciones para compartir, como el denominado “Mojojojo”, que incluye dos toppings y dos salsas y tiene un valor de $15.000. Desde el puesto señalaron que, aunque está pensado para varias personas, también hay clientes que lo consumen de manera individual.

Las ensaladas pueden personalizarse con distintas frutas. La base lleva frutilla, banana, manzana y durazno, pero también se pueden sumar papaya, uva, mango, melón, ananá y sandía. Cuando es temporada, incluso incorporan frutas menos habituales como la fruta del dragón.

El puesto también ofrece waffles, crepes y mini pancakes, opciones que compiten con las preparaciones más frescas. Sin embargo, desde el local remarcaron que con las altas temperaturas las ensaladas de frutas y, especialmente, las frutillas con crema se mantienen entre los productos más buscados.