Litio en la Puna: Lithea absorberá dos empresas y concentra activos por $551 mil millones

Un importante reordenamiento empresario vinculado a la actividad minera quedó formalizado en el Boletín Oficial: Lithea Argentina absorberá a Proyecto Pastos Grandes y Puna Argentina, que dejarán de funcionar como sociedades separadas una vez completada la operación.

Los números permiten dimensionar la reorganización. Al 30 de junio, Lithea declaró activos por $389.713 millones; Proyecto Pastos Grandes, por $129.295 millones; y Puna Argentina, por $32.102 millones. Sumadas, las tres compañías reúnen más de $551.111 millones en activos y alrededor de $84.992 millones en pasivos.

Ese monto no representa el precio de la fusión, sino el valor contable de los activos informados por las sociedades. Como parte de la operación, el capital social de Lithea aumentará en $62.997.871, pasando de $137,6 millones a $200,6 millones mediante la emisión de nuevas acciones.

El compromiso previo de fusión fue firmado el 25 de septiembre. Tras la reorganización, la compañía pasará de denominarse Lithea Argentina SAU a Lithea Argentina SA y mantendrá su domicilio societario en Juramento 80, ciudad de Salta.