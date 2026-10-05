Salta busca sumar un día para concientizar sobre la adopción

Salta podría incorporar el 15 de septiembre como Día Provincial de la Adopción, de prosperar un proyecto de ley incluido en la agenda de la Cámara de Diputados.

La fecha elegida recuerda la sanción, el 15 de septiembre de 1948, de la Ley Nacional 13.252, considerada la primera norma argentina que reguló específicamente la adopción. La propuesta prevé que cada año se desarrollen actividades de información y concientización sobre esta institución jurídica.

La iniciativa fue presentada por un amplio grupo de legisladores del bloque Todos por Salta y sostiene que el eje debe colocarse en el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse dentro de una familia cuando ese cuidado no puede ser garantizado por su familia de origen.

El expediente todavía no tiene dictamen de las comisiones de Justicia; Mujer, Género, Diversidades, Niñez y Familia; Hacienda; y Legislación General.