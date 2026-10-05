El resultado en Brasil obliga a Argentina a repensar su estrategia regional





La especialista en Relaciones Internacionales Carolina Romano analizó por Aries el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas y sostuvo que el resultado debe leerse más allá de la disputa electoral interna.

Romano remarcó que la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue de apenas dos puntos y que las próximas tres semanas serán decisivas para determinar cómo se redistribuyen los votos, especialmente los de las fuerzas que quedaron fuera del balotaje. También puso el foco en la abstención, que rondó el 20%, y en la capacidad de ambos candidatos para movilizar a sus electorados.

La especialista señaló además que existen presiones e influencias internacionales alrededor del proceso brasileño. Mencionó como ejemplo las medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos durante la disputa judicial contra Jair Bolsonaro, aunque aclaró que ese tipo de intervenciones no necesariamente se traducen de manera directa en votos.

Para Romano, el punto central es el impacto regional. “Acá no se decide solamente el destino de Brasil, se decide el destino de América Latina”, afirmó, al recordar que se trata de la principal economía de la región y de un actor central en la relación con Estados Unidos y China.

En ese escenario, sostuvo que Argentina y también Salta deberán estar preparadas cualquiera sea el resultado del balotaje. “La pregunta es si a Argentina le conviene Bolsonaro o Lula; en realidad conviene que estemos preparados”, expresó, y planteó la necesidad de definir estrategias sobre financiamiento, seguridad, pasos fronterizos e integración productiva.