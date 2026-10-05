Más de 1.000 hectáreas de bosque bajo análisis en Anta: habrá audiencia pública

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a una audiencia pública para analizar el proyecto presentado sobre la finca El Tunal, ubicada en el departamento Anta.

La iniciativa solicita autorización para un cambio de uso de suelo con fines agrícolas sobre 139,85 hectáreas, además de un área de protección de 28,33 hectáreas. También propone un Plan de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada sobre 1.019,34 hectáreas, con otras superficies destinadas a protección y reserva.

La audiencia se realizará el viernes 30 de octubre, a las 9:30, en el Salón de Cultura José de San Martín de Las Lajitas. Allí podrán participar quienes acrediten interés o derecho respecto del proyecto y de su estudio de impacto ambiental y social.

El expediente podrá consultarse tanto en la Dirección de Audiencias Públicas, en la ciudad de Salta, como en la Municipalidad de Las Lajitas antes de la realización de la audiencia.