Narcotráfico en el norte: “Hay que dejar de perseguir la droga y empezar a perseguir la plata”

La lucha contra el narcotráfico en la frontera norte necesita cambiar de objetivo si pretende afectar realmente a las organizaciones criminales. En Vale Todo por Aries, Nicolás Escándar, recientemente designado defensor público oficial federal, sostuvo que concentrar los recursos en detener a quienes transportan droga puede llenar las cárceles sin modificar la estructura del negocio.

“Hay que dejar de perseguir la droga y empezar a perseguir la plata”, planteó.

Para Escándar, el desafío está en avanzar sobre las redes de financiamiento y los mecanismos utilizados para blanquear el dinero generado por el tráfico de estupefacientes. “Si uno no persigue las redes de financiamiento del narcotráfico y las formas en las que el narcotráfico blanquea el dinero, la lucha se vuelve muy desigual”, afirmó.

El defensor también puso el foco en las condiciones sociales de la frontera norte. Señaló que la pobreza estructural y la falta de acceso al trabajo facilitan el reclutamiento de personas vulnerables para trasladar droga. Esos transportistas, explicó, resultan fácilmente reemplazables dentro de la cadena y pueden enfrentar años de prisión por mover cargamentos de enorme valor sin recibir una porción significativa de ese dinero.

Escándar diferenció además las funciones de la Justicia Federal de las políticas de seguridad fronteriza. La prevención y el control territorial corresponden principalmente al Poder Ejecutivo, mientras que el Ministerio Público Fiscal avanzó en los últimos años hacia herramientas destinadas a investigar estructuras criminales más complejas. Para el funcionario judicial, el objetivo debe ser subir en la cadena del narcotráfico y no limitar la respuesta penal a quienes ocupan los niveles más bajos.