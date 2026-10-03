Caso "Kiko" Fernández por presunta trata laboral: “La causa tiene mérito para avanzar hacia el juicio”

La causa contra el empresario gastronómico José Antonio “Kiko” Fernández, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral en Cerrillos, continúa dentro del plazo de seis meses fijado para reunir evidencia.

En Vale Todo por Aries, el flamante defensor público oficial federal Nicolás Escándar señaló que actualmente se están tomando declaraciones testimoniales y que todavía resta incorporar prueba de las distintas partes.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada a la línea 145 y derivó en inspecciones en las que fueron encontrados trabajadores en condiciones laborales que motivaron la formalización de la causa. Cumplida la etapa de investigación, la Fiscalía deberá definir si acusa para llevar el expediente a juicio, solicita un sobreseimiento o se analiza alguna salida alternativa prevista por el sistema penal.

Escándar también confirmó un cambio en la representación legal del empresario. Indicó que los abogados Aguilar y D' Andrea Cornejo asumieron la defensa y anticipó que probablemente habrá una importante producción de prueba durante los próximos meses. Sobre el estado del expediente, fue categórico: “La causa tiene mérito para avanzar, tiene mérito para llegar a juicio”.

El abogado ya no continuará como representante de las víctimas tras asumir su nuevo cargo en la Defensa Pública Federal. Esa función quedó provisoriamente a cargo de Diana Ramírez, quien fue su secretaria durante los últimos seis años y continuará como defensora pública de víctimas subrogante.