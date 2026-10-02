A 14 años de la causa del Arenales: aseguran que el saneamiento es nulo

Pedro Arancibia es el abogado de los vecinos de la vera del río arenales que impulsaron un amparo ambiental que ya lleva 14 años, desde el 2012. “Que Nación no envíe los fondos para la planta depuradora, no es excusa”, apuntó Arancibia contra la empresa de servicio público. Sus declaraciones son luego de conocerse el fallo de la Corte de Justicia de Salta que ordena a la empresa a participar del proceso de descontaminación de la cuenca hídrica que desemboca en el dique Cabra Corral.

“¿Cómo va a ser el tratamiento de los vertidos cloacales que no resolvieron?, ¿cómo lo van a ir solucionando, poco a poco?”, cuestionó en diálogo con Aries. “En el expediente no están demostrando que estén trabajando en el saneamiento de la cuenca”, se lamentó.

Sucesivos fallos judiciales a lo largo de más de una década, confirmaron que tanto la Provincia de Salta, como la Municipalidad de la capital y CoSAySa (Aguas del Norte) deben confeccionar, presentar y ejecutar un Plan de Manejo del río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo.

Entre las medidas establecidas se encuentran el saneamiento de basurales, la limpieza permanente del cauce y sus márgenes, la construcción de defensas hídricas, el mantenimiento de desagües pluviales, la delimitación de la línea de ribera y el cese inmediato del vertido de líquidos cloacales sin tratamiento adecuado.

Sin embargo, Arancibia remarcó que -hasta el momento- sólo se observa el trabajo de la Municipalidad de Salta en limpieza de canales y microbasurales, pero los otros factores que inciden en la contaminación no fueron solucionados. Lejos de avanzar las acciones de saneamiento, los últimos años crecieron exponencialmente los asentamientos desde Solís Pizarro hasta San Javier, en todo el trayecto, es evidente, se ve desde el puente de la Avenida Tavella”.

“Número dos, se descubrió en el proceso judicial la existencia de coliformes fecales y metales pesados en el agua y en el lecho del río. Eso es, obviamente, porque hay vuelcos clandestinos y no clandestinos, por una red cloacal o una red de desagües en las cuales no hay control”, aseguró.

“Eso es competencia de Aguas del Norte, de la municipalidad y de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia. También está el Parque Industrial. Es bien complejo y se empieza a tirar la pelota a ver quién va a controlar qué cosa”, indicó.