Orán: dos choferes irán a juicio por 35 toneladas de un precursor para refinar cocaína

Dos choferes bolivianos irán a juicio oral en Orán acusados de intentar sacar hacia Bolivia 35.144 kilos de acetato de etilo, un precursor químico utilizado en el proceso de refinamiento de cocaína. La sustancia era transportada en 191 tambores y había sido valuada en $167.608.459.

Los camiones fueron detenidos el 16 de marzo en el paso internacional de Aguas Blancas. La documentación presentada indicaba que la carga debía abandonar el país por Salvador Mazza, pero los vehículos realizaron otro recorrido y llegaron a un cruce distinto. Además, se comprobó que la autorización exhibida no coincidía con la emitida por el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Según publicó Fiscales.gob.ar, la investigación también detectó mensajes en los celulares secuestrados en los que los acusados hacían referencia a un eventual pago de sobornos a autoridades de control. El juez Guillermo Elías rechazó los pedidos de sobreseimiento y consideró que la acusación tiene elementos suficientes para llegar a juicio.

La Fiscalía Federal de Orán, encabezada por Marcos Romero, los acusa de tentativa de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada. El Ministerio Público adelantó que solicitará una pena de 9 años y 2 meses de prisión para cada imputado.