Tercer juicio por corrupción contra el exjuez Reynoso: Escandar podría defenderlo y anticipó qué revisaría

El defensor público oficial federal Carlos Nicolás Escandar se refirió en Vale Todo por Aries a la situación judicial del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, quien se encamina a afrontar un tercer juicio. “Tengo entendido que el exjuez Reynoso tiene defensa oficial, así que eso sería una de las cuestiones que yo debería ver”, señaló. Aclaró, sin embargo, que todavía no conoce en profundidad el expediente.

Escandar explicó que, si le corresponde intervenir, la defensa deberá analizar primero el respeto al debido proceso: cómo llegó la causa a juicio, cómo quedó conformado el tribunal y si los jueces reúnen las condiciones de imparcialidad. Recién después, sostuvo, deberá discutirse el mérito de la acusación. “Para juzgarte hay determinadas formas que sí o sí hay que respetar porque hacen al Estado de Derecho y a la República”, afirmó.

Reynoso ya registra dos condenas, una de 13 años dictada en 2019 y otra de cinco años vinculada a maniobras en beneficio del narcotraficante Delfín Castedo. Según se informó la nueva causa está relacionada con presuntos beneficios otorgados al narcotraficante René Antonio Arancibia y tiene además como antecedente el juicio abreviado firmado por el exfiscal federal José Luis Bruno, condenado a tres años de prisión condicional.

En los últimos meses, la defensa de Reynoso presentó distintos recursos contra decisiones adoptadas en el expediente, entre ellos planteos vinculados con el juicio abreviado de Bruno, el ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía y la conformación del tribunal. Los planteos fueron rechazados y, a comienzos de septiembre, nuevos recursos también fueron declarados inadmisibles. Escandar remarcó que, al tratarse de hechos ocurridos hace más de una década, será fundamental controlar tanto las garantías procesales como posteriormente el contenido de la acusación.