La Serenata a Cafayate 2027 ya tiene fecha: serán tres noches a fines de febrero

La Serenata a Cafayate 2027 ya tiene fecha confirmada y volverá a desarrollarse durante tres noches: jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de febrero.

La confirmación fue realizada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, durante la participación del municipio en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en Buenos Aires, según publicó Nuevo Diario de Salta.

La celebración volverá así a ocupar uno de los principales lugares del calendario cultural y turístico del verano salteño. Cada edición reúne a visitantes y residentes alrededor de la música y las tradiciones de los Valles Calchaquíes.

Por ahora, no se dieron a conocer los artistas ni la programación de las tres jornadas. Esa información será anunciada en los próximos meses.