San Lorenzo y Rentas cruzarán datos tributarios para reforzar controles y combatir la evasión

La Municipalidad de San Lorenzo y la Dirección General de Rentas de Salta firmaron un acuerdo para intercambiar información tributaria y reforzar los mecanismos de fiscalización, con el objetivo de mejorar los controles y detectar posibles incumplimientos.

Según informó la Municipalidad de San Lorenzo, el convenio fue firmado el 25 de septiembre por el intendente Manuel Saravia y la directora general de Rentas, María Mercedes Uldry Fuentes.

El entendimiento permitirá que ambos organismos compartan datos vinculados con impuestos y tasas, bases imponibles declaradas y otra información necesaria para las tareas de control. También contempla capacitaciones, incorporación de tecnología, proyectos de innovación y operativos conjuntos de fiscalización.

Uno de los objetivos expresamente planteados en el acuerdo es fortalecer la administración tributaria y combatir la evasión fiscal mediante una mayor coordinación entre Provincia y municipio.

La información intercambiada deberá utilizarse exclusivamente con fines tributarios y tendrá carácter confidencial, bajo las disposiciones del secreto fiscal y la Ley de Protección de Datos Personales.