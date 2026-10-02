Isleños piden prohibir el ingreso de argentinos a Malvinas

El archipiélago de las Malvinas vuelve a convertirse en el epicentro de una escalada de tensión diplomática y social. Un sector de la comunidad de residentes isleños formalizó un pedido ante la Asamblea Legislativa para prohibir el ingreso de ciudadanos argentinos, motivados por un marcado incremento de visitas que, al pisar el territorio, despliegan banderas celestes y blancas, carteles alusivos a la soberanía y réplicas de insignias icónicas del seleccionado nacional.

Este malestar se da en un momento de marcada tirantez con el Reino Unido, avivada recientemente por el duro discurso del presidente Javier Milei ante la Organización de las Naciones Unidas —donde cuestionó duramente al organismo por omitir el conflicto— y por el endurecimiento de las sanciones argentinas contra las empresas que operan de manera ilegal en la explotación petrolera de la zona.

Desde la propia Asamblea Legislativa, el consejero Michael Goss reconoció que las protestas vecinales responden a episodios generados por turistas que utilizan su paso por las islas para promover una agenda política, exhibiendo símbolos patrios en plena vía pública. Si bien el funcionario admitió que una prohibición de entrada generalizada choca contra las limitaciones del marco legal vigente y los procedimientos administrativos actuales, anticipó que las autoridades evalúan medidas y protocolos más estrictos para frenar estas manifestaciones y retirar elementos de protesta.

El sector más radicalizado de los isleños presiona incluso para retrotraer el escenario geopolítico a la etapa previa a los acuerdos de Madrid de los años noventa, exigiendo un rechazo absoluto a cualquier injerencia argentina y abogando por un estatus de autodeterminación.

Frente a este clima de fricción creciente, desde las islas restan dramatismo a la ofensiva diplomática proveniente del continente, catalogándola como un endurecimiento retórico que no debilitará a la comunidad local. Sin embargo, la combinación de disputas por recursos hidrocarburíferos, la reactivación del reclamo territorial en las más altas esferas internacionales y la irritación cotidiana en el plano civil demuestran que la herida del Atlántico Sur permanece abierta, tensionando los puentes entre Londres y Buenos Aires en un escenario cada vez más polarizado.

(Con información de La Nación)