El gobernador Gustavo Sáenz formalizó la continuidad de Sergio Fabián Vittar como juez de la Corte de Justicia de Salta. El Decreto 761/2026, publicado este martes 17 de noviembre en el Boletín Oficial, establece que la designación se hará efectiva cuando el magistrado tome posesión de sus funciones.

Vittar integra el máximo tribunal salteño desde noviembre de 2008 y es su juez con mayor antigüedad. Con el nuevo mandato de diez años, si lo completa, llegará a 28 años en la Corte.

Del inicio del trámite al acuerdo del Senado

El Ejecutivo abrió el procedimiento en octubre, ante el vencimiento del mandato de Vittar. La postulación pasó por una instancia de participación ciudadana y el 12 de noviembre el Senado provincial aprobó el pliego en sesión especial, con el rechazo del senador de La Libertad Avanza.