Un nuevo estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) puso bajo la lupa el descenso de la pobreza que exhibe el Gobierno de Javier Milei, al estimar que el flagelo alcanza en realidad al 42,4% de los argentinos y no al 32,3% informado por el INDEC para el segundo trimestre.

El trabajo, elaborado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, sostiene que la reducción estadística oficial no responde a una mejora genuina del poder adquisitivo de los hogares, sino a modificaciones metodológicas en la medición y a una fuerte desactualización en la estructura de consumo utilizada como parámetro, lo que además relativiza el relato presidencial sobre la salida de 15 millones de personas de la pobreza respecto de un pico del 52,9% registrado recién a mediados de 2024 y no al inicio del mandato en diciembre de 2023, cuando el indicador se ubicaba en el 41,7%.

Según explica el informe, uno de los factores que distorsiona la serie histórica es la reforma aplicada por el INDEC a fines de 2024 en el cuestionario de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Al detallar mejor las preguntas sobre recursos no laborales —como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, pensiones o becas—, el organismo estadístico logró una captación de ingresos mucho más exhaustiva que la vigente hasta 2023, provocando una baja en las tasas medidas sin que ello implique que las familias perciban más dinero que antes.

A este efecto estadístico se suma el sesgo de la Canasta Básica Total (CBT), fijada oficialmente en $1.690.000 para un hogar tipo sin contar el alquiler: al conservar una ponderación de 2004/05 con alto peso de los alimentos —cuyos precios subieron por debajo del promedio general—, la canasta subestima el impacto real de las fuertes subas en las tarifas de servicios públicos, que absorben buena parte del presupuesto familiar.

Para corregir estas asimetrías y lograr una serie comparable, la UCA homogeneizó la captación de ingresos tomando como base el cuarto trimestre de 2025 y actualizó la Canasta Básica con la estructura de gastos de la Encuesta de Hogares 2017/18. Bajo este esquema, los investigadores trazaron dos escenarios alternativos: en la variante moderada (V1), que eleva la CBT a $1.911.876, la pobreza prácticamente no registra cambios desde la asunción de Milei al pasar del 37,7% al 37,5%; en cambio, en la medición más exigente (V2), con una canasta de $2.073.930, el indicador no solo no desciende sino que escala del 40,8% al 42,4%.

Más allá de las discusiones técnicas sobre la construcción de los índices, los datos de la economía real refuerzan las dudas sobre una mejora social sostenida, dado que la caída oficial de la pobreza convive con un marcado deterioro del tejido productivo y laboral. A lo largo de los últimos tres años, el mercado interno acumuló la pérdida de casi 400 mil puestos de trabajo registrados y el cierre de más de 33 mil empresas, en un contexto donde los salarios corrieron por detrás de la inflación y el consumo masivo encadenó retrocesos casi ininterrumpidos.

(Con información de Página12)