El ministro de Gobierno de Salta, Ignacio Jarsún, defendió el sistema que se aplicará en las elecciones provinciales del 16 de mayo de 2027. En Pelo & Barba, por Aries, sostuvo que la reforma permite que distintas listas compitan dentro de un mismo espacio político y rechazó que el mecanismo equivalga a una ley de lemas.

La competencia dentro de los frentes

Jarsún afirmó que, con la eliminación de las PASO provinciales, la nueva ley permite disputar cargos entre listas de un mismo espacio en la elección general. A su juicio, eso evita que los candidatos se tengan que “seleccionar a dedo”.

El ministro también puso el foco en el debate nacional por las primarias. Dijo que observará cómo se pronuncian en el Congreso los legisladores que cuestionaron la eliminación de las PASO en Salta. “Ahora veremos cómo se comportan ante Nación, a ver si tienen el mismo mensaje”, expresó.

La boleta electrónica seguirá en mayo

“Por ahora el voto electrónico sigue”, dijo Jarsún. Explicó que en las elecciones provinciales se mantendrá el sistema que permite elegir en pantalla y verificar la selección en la boleta impresa.

Sobre la posibilidad de cambiar el sistema en el futuro, señaló que hay conversaciones en marcha y que cualquier modificación requiere una discusión desde la política. También explicó que separar los comicios provinciales de los nacionales evita que el electorado tenga que usar dos sistemas de votación el mismo día.