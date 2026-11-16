El riesgo país trepa a 840 puntos y los ADRs se hunden hasta 6,5%

Los activos financieros argentinos iniciaron la semana con una marcada tendencia negativa en Wall Street y en la plaza local, arrastrados por el clima de aversión al riesgo en los mercados internacionales tras una semana volátil que culminó con la sorpresiva salida de Jensen Huang de la conducción ejecutiva de Nvidia. En este contexto externo adverso, los bonos soberanos bajo legislación extranjera exhiben retrocesos de entre el 0,2% y el 1,7%, lo que impulsa un alza del 1,1% en el índice elaborado por J.P. Morgan y ubica al riesgo país en los 840 puntos básicos.

La corriente vendedora golpeó con fuerza tanto a la bolsa porteña como a los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. El índice MSCI Merval registra una caída del 3,7% medido en pesos y del 4% en dólares, encabezado por los derrumbes de Loma Negra (-5,3%), Cresud (-5%) e YPF (-5%). En sintonía, la mayoría de los ADRs opera en rojo, con bajas pronunciadas lideradas por Loma Negra (-6,5%), Cresud (-5,9%) e YPF (-5,9%).

Más allá de los factores globales, la atención de los operadores locales está puesta en el frente político y en la agenda financiera de esta semana. Por un lado, el mercado sigue con cautela el debate en comisión previsto para este martes en el Congreso sobre la suspensión de las elecciones PASO del próximo año, donde la principal incógnita —según señalaron desde Max Capital— radica en si el oficialismo logrará reunir los votos necesarios para alcanzar un dictamen de mayoría.

En paralelo, los inversores aguardan una nueva operación del Ministerio de Economía destinada a descomprimir vencimientos en el corto plazo. El Tesoro ofrecerá un canje anticipado de deuda dollar-linked que permitirá a los tenedores del bono con vencimiento a fines de noviembre (D30N6) —cuyo monto en circulación asciende a 4.743 millones de dólares— migrar hacia un nuevo título similar con vencimiento a fines de enero de 2027, buscando acotar la volatilidad cambiaria antes de la fijación de precios del 25 de noviembre, con liquidación prevista para este viernes.

(Con información de Ámbito)