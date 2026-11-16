El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró este lunes que la Argentina ingresará al año electoral de 2027 con una solidez macroeconómica inédita en décadas y descartó un escenario de tensión cambiaria. En una entrevista matutina, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la combinación de superávit fiscal, equilibrio monetario y la compra sostenida de divisas por parte del Banco Central blindará la economía, al tiempo que pronosticó que el presidente Javier Milei logrará la reelección en primera vuelta sin importar el ritmo de crecimiento del PBI, bajo el argumento de que el electorado no volverá a optar por el kirchnerismo.

Al analizar las variables del mercado laboral y la actividad, Caputo reconoció una contracción en el empleo registrado, luego de que el Indec reportara una tasa de desocupación del 7,9% para el segundo trimestre de 2026. No obstante, el funcionario relativizó el impacto al señalar que el empleo total creció en 465.000 puestos y atribuir la baja formal al cierre de microempresas de un solo empleado o al traspaso de trabajadores al régimen del monotributo. Asimismo, defendió la recuperación del poder adquisitivo al afirmar que los salarios del sector asalariado subieron un 53%, aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza y explicó que la merma en el consumo masivo responde a un cambio de hábitos: sin la urgencia inflacionaria, los consumidores postergan compras inmediatas para evaluar bienes durables como vehículos o terrenos.

De cara al próximo año, el ministro proyectó un fuerte flujo de capitales impulsado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), estimando que los desembolsos pasarán de los 8000 millones de dólares actuales a cerca de 15.000 millones en 2027. En paralelo, desestimó las comparaciones entre la gestión libertaria y el gobierno de Mauricio Macri, marcando como diferencias centrales la gravedad de la herencia recibida en 2023, la expansión económica actual frente a la caída de aquel período y la ausencia de un margen político para un eventual retorno opositor. Sobre la reciente suba del riesgo país, Caputo la vinculó directamente con el conflicto en Medio Oriente —que encareció el petróleo y los combustibles— y con el temor de los mercados ante una posible vuelta del kirchnerismo, al que denominó “riesgo kuka”.

Finalmente, el titular de Hacienda salió al cruce de las críticas suscitadas por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el cual señaló una pérdida de 1023 millones de dólares en operaciones de cobertura vinculadas a las reservas de oro, y de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Caputo calificó los cuestionamientos como una “operación del kirchnerismo”, aseguró que los lingotes permanecen debidamente identificados y resguardados en Basilea bajo una operatoria financiera habitual y acusó a sus detractores de intentar instalar falsamente la idea de un desvío de fondos públicos.

(Con información de La Nación)