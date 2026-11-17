La política de rigor fiscal implementada por el Gobierno nacional profundizó su impacto sobre las cuentas provinciales durante el tramo final del año. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Analytica, las transferencias no automáticas a las jurisdicciones y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron una retracción real del 70,3% interanual en octubre, acumulando una caída del 61% en los primeros diez meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Este ahogamiento financiero se vio potenciado por factores específicos como la reestructuración de las partidas a hospitales SAMIC —que dejaron de contabilizarse en este rubro— y la marcada interrupción de los pagos a CABA derivados de la cautelar judicial por la coparticipación, un concepto que el año pasado explicaba casi un tercio de estos envíos y del cual solo se registró un único desembolso en febrero.

El informe detalla además una parálisis total en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante octubre, un fondo que acumuló más de un billón de pesos en lo que va del año pero cuyos excedentes no repartidos pasaron a engrosar el superávit fiscal en un equivalente al 0,07% del PBI.

A pesar de este freno generalizado, el gasto discrecional que sobrevivió se focalizó en áreas muy puntuales: el Plan Nacional de Alfabetización lideró las transferencias corrientes con más de 29.000 millones de pesos, seguido por programas de gestión educativa y asistencia a comedores escolares en diecinueve provincias, mientras que las obras de infraestructura hídrica del Norte Grande concentraron los escasos fondos de capital.

En la vereda opuesta, las transferencias automáticas —aquellas atadas directamente a la recaudación tributaria— mostraron una mayor estabilidad, aunque con un magro incremento real del 0,4% interanual en octubre y un leve retroceso del 0,4% en el acumulado anual.

La recaudación estuvo sostenida fundamentalmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias, los cuales acapararon el 97,1% de los recursos coparticipables a pesar de la caída del 7,6% real experimentada por el IVA en el mes. De este modo, mientras la recaudación automática apenas logra empatar a la inflación, el recorte sostenido de los fondos discrecionales obliga a los gobernadores a reordenar sus esquemas fiscales en medio de un escenario de extrema restricción presupuestaria.

(Con información de TN)