La histórica tradición del asado argentino atraviesa su momento más crítico frente a la crisis de bolsillos y el encarecimiento de los alimentos. De acuerdo con los registros de la Cámara de Industria y Comercio de la Carne (CICCRA), el consumo interno cerró octubre con un promedio anual de 44,5 kilos por persona, lo que representa una brusca caída interanual de 5,6 kilos —un 11% menos— en comparación con los niveles observados apenas doce meses atrás. A

unque la baja en la ingesta vacuna es una tendencia de largo plazo impulsada por transformaciones culturales, el retroceso se aceleró drásticamente desde 2023, cuando cada argentino consumía un promedio de 53,9 kilos, profundizando una brecha que hoy reconfigura por completo la dieta nacional.

Este escenario de contracción histórica dio paso a un hito alimentario inédito: por primera vez en las estadísticas del país, el consumo de pollo superó al de carne vacuna, alcanzando unos 47 kilos por habitante, mientras que la ingesta de cerdo trepó hasta los 20 kilos tras triplicarse en las últimas dos décadas.

Ante cortes vacunos que rondan los 20.000 pesos por kilo —una variante que acumula subas del 44,5% interanual, muy por encima de otros rubros—, las opciones porcinas y aviares, que cuestan hasta la mitad, ganaron terreno masivo en las góndolas junto al récord mundial de consumo de huevos en la Argentina. La caída del poder adquisitivo de los hogares, fuertemente golpeados por los aumentos en servicios públicos, tarifas y costos fijos, deja un margen cada vez más estrecho para destinar al consumo de carne roja.

Mientras el mercado interno se debilita, la otra cara de la moneda se observa en el sector exportador, que en los primeros diez meses del año incrementó sus ventas al exterior un 7% interanual impulsado por récords históricos y acuerdos comerciales como la ampliación del cupo sin aranceles hacia Estados Unidos. A este factor externo se suma un problema estructural que arrastra el sector ganadero desde hace años: el estancamiento y la baja en la cantidad de cabezas de ganado faenadas. Esta menor disponibilidad productiva, combinada con la presión exportadora y el crecimiento demográfico, alimenta una menor oferta interna que sostiene los precios al alza, consolidando una profunda mutación en los hábitos culinarios y económicos del país.

(Con información de Página12)