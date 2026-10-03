Entre el orden macro y la economía real: las dudas detrás del pronóstico 2028 de Milei

La promesa de Javier Milei de que 2028 podría convertirse en “el mejor año económico de nuestra historia” abrió el debate sobre cuánto puede anticiparse hoy de la economía argentina. Consultado en Vale Todo por Aries, Santiago Konstantinovsky pidió leer esos pronósticos con cautela y recordó que cualquier estimación a varios años depende de una gran cantidad de variables.

“Cuanto más lejos uno haga una estimación o una proyección, más chances tiene de errarle”, planteó. Para explicarlo, comparó la dificultad de anticipar el valor del dólar de un día para otro con intentar proyectarlo a fin de año o dentro de una década. La misma lógica, sostuvo, alcanza a las previsiones de crecimiento del 7% u 8% mencionadas por el Presidente.

El economista sí destacó avances en el frente macroeconómico y aseguró que observa el futuro con más optimismo que el corto plazo. Mencionó el orden fiscal, la deuda, las reservas y la estabilidad cambiaria como parte de ese proceso, aunque marcó una diferencia central entre esos indicadores y la situación diaria de hogares y empresas.

“La gran pregunta es cuándo o cuánto demora eso en impactar en la microeconomía”, resumió. También señaló que el nuevo escenario favoreció a sectores como agro y minería, mientras industria, comercio y construcción enfrentaron mayores dificultades. Por eso, más que discutir si el crecimiento será exactamente del 7% o del 8%, consideró importante observar la tendencia general y asumir que en el camino pueden aparecer factores capaces de modificar cualquier previsión.