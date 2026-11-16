El tejido empresarial argentino volvió a contraerse en agosto y profundizó una tendencia negativa que ya acumula dos años y medio sin pausas. Según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre la base de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de empleadores privados en todo el país se ubicó en 475.685, lo que representa una caída interanual del 2,9% —equivalente a 14.241 firmas menos que en agosto de 2025— y un retroceso acumulado del 6,3% respecto de noviembre de 2023, período en el cual desaparecieron 32.163 empresas.

El impacto de esta retracción mostró fuertes asimetrías regionales, golpeando con especial dureza a las economías del norte y el extremo sur del país. En la comparación contra noviembre de 2023, ocho jurisdicciones registraron pérdidas porcentuales de dos dígitos: La Rioja encabezó el deterioro con un desplome del 18,4% de sus empleadores privados (y un 13,1% interanual), seguida por Tierra del Fuego (-16,6%), Catamarca (-14,6%), Chaco (-13,2%), Corrientes (-12,3%), Santa Cruz (-11,1%), Misiones (-11%) y Formosa (-10,4%). En el extremo opuesto, Neuquén fue la única de las 24 jurisdicciones que logró expandir su entramado corporativo, con una suba interanual del 0,1% (+10 firmas) y un crecimiento acumulado del 1,9% (+169 empresas), mientras que Tucumán (-1,6%) y la Ciudad de Buenos Aires (-2,7%) exhibieron las contracciones más moderadas desde fines de 2023.

Más allá de las tasas relativas, los grandes distritos concentraron el mayor volumen nominal de cierres desde noviembre de 2023 debido al peso de su estructura productiva. En ese lapso, la provincia de Buenos Aires perdió 8.965 firmas (4.651 de ellas solo en los últimos doce meses), Córdoba retrocedió en 5.038 empleadores, Santa Fe resignó 3.309, la Ciudad de Buenos Aires registró 3.260 empresas menos y Mendoza acumuló una baja de 1.695 unidades.

A nivel sectorial, el deterioro alcanzó a 14 de las 18 ramas de actividad relevadas, que en conjunto perdieron 15.592 empleadores en el último año frente a apenas 1.351 creados por los cuatro rubros que lograron expandirse. El comercio lideró la destrucción de firmas en términos absolutos con 5.987 empleadores menos (-4,1%), seguido por los servicios de transporte y almacenamiento (-2.602 firmas, o -7,5%), la industria manufacturera (-2.529, o -5,3%) y los servicios inmobiliarios (-1.308, o -4,9%), mientras que solo lograron cerrar en terreno positivo las actividades administrativas y de apoyo (+2,6%), los servicios de asociaciones y personales (+2%), la salud humana y servicios sociales (+1%) y el suministro de electricidad (+0,9%).

(Con información de Infobae)