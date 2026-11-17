Una válvula del acueducto Campo Alegre se rompió y provocó baja presión en algunos barrios del norte de Salta. En Pelo & Barba, por Aries, Ernesto Chocobar informó que Aguas del Norte está reparando la válvula. Los acueductos Norte y Wierna siguen abasteciendo a la zona.

Qué pasó con el agua en la zona oeste alta

Las lluvias en la cuenca alta elevaron la turbiedad del agua durante el fin de semana. Según explicó Chocobar, eso dificultó el tratamiento y obligó a reducir el caudal. Aguas del Norte desplegó cinco camiones cisterna para asistir a los vecinos.

El gerente afirmó que el suministro ya se había restablecido en Grand Bourg y Palmeritas. Ante el mensaje de un oyente que reportó un nuevo corte a las 6 de la mañana en la zona oeste, sin precisar el barrio, explicó que en algunos puntos todavía podían ser necesarias purgas de aire para recuperar la presión. También pidió registrar los reclamos por el 0800 8888 2482 o el WhatsApp de la empresa 3875838387 para localizar los sectores afectados.

El pedido por el uso de agua para piletas

Una vecina de Ciudad del Milagro reportó cortes frecuentes y menor presión, sobre todo de noche. A partir de ese reclamo, Chocobar pidió mantener el agua de las piletas con limpieza y filtros para evitar recambios frecuentes, especialmente en períodos de calor y baja presión.