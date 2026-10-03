Eramet proyecta US$350 millones para ampliar casi 46% su producción de litio en Salta

La minera francesa Eramet evalúa una nueva inversión de aproximadamente US$350 millones para ampliar su operación de litio Centenario-Ratones, en la Puna salteña. El proyecto contempla sumar otras 11.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a la capacidad nominal existente.

De concretarse la expansión, la planta pasaría de 24.000 a 35.000 toneladas por año, un crecimiento cercano al 46%. La nueva etapa aprovecharía infraestructura ya instalada y la experiencia operativa desarrollada en el complejo.

La compañía también prevé solicitar el ingreso de la ampliación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El desembolso todavía no está aprobado en forma definitiva: la decisión final de inversión está prevista hacia fines de 2027.

Centenario-Ratones alcanzó durante este año alrededor del 90% de su capacidad nominal, después de una inversión previa cercana a US$950 millones. Eramet apunta a llevar la planta a plena capacidad antes de avanzar con la siguiente fase de crecimiento.