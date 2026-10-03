Eramet proyecta US$350 millones para ampliar casi 46% su producción de litio en Salta

La expansión de Centenario-Ratones permitiría elevar la capacidad de 24.000 a 35.000 toneladas anuales. La compañía buscará incorporar el proyecto al RIGI.
 
Salta03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La minera francesa Eramet evalúa una nueva inversión de aproximadamente US$350 millones para ampliar su operación de litio Centenario-Ratones, en la Puna salteña. El proyecto contempla sumar otras 11.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a la capacidad nominal existente. 

De concretarse la expansión, la planta pasaría de 24.000 a 35.000 toneladas por año, un crecimiento cercano al 46%. La nueva etapa aprovecharía infraestructura ya instalada y la experiencia operativa desarrollada en el complejo. 

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La compañía también prevé solicitar el ingreso de la ampliación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El desembolso todavía no está aprobado en forma definitiva: la decisión final de inversión está prevista hacia fines de 2027. 

Centenario-Ratones alcanzó durante este año alrededor del 90% de su capacidad nominal, después de una inversión previa cercana a US$950 millones. Eramet apunta a llevar la planta a plena capacidad antes de avanzar con la siguiente fase de crecimiento.

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