Salta prepara simulacros sísmicos masivos en escuelas de la ciudad

La ciudad de Salta avanza en la organización de simulacros sísmicos masivos en establecimientos educativos, con ejercicios simultáneos por zonas y protocolos comunes entre los organismos que intervienen ante emergencias.

El esquema todavía se encuentra en etapa de planificación. El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, mantuvo una reunión de trabajo con Defensa Civil, Bomberos y áreas educativas para unificar calendarios de capacitación y ordenar los procedimientos que deberán aplicarse ante un eventual sismo.

Uno de los objetivos es que los cursos de prevención otorguen puntaje para la formación docente, una medida que, según Gambetta, permitiría ampliar la participación y coordinar las actividades con el Ministerio de Educación. “Queremos implementar simulacros masivos por zonas, involucrando a múltiples instituciones educativas en simultáneo”, explicó.

El trabajo incluye además talleres periódicos en escuelas de la Capital para capacitar a docentes, estudiantes y personal sobre los protocolos de actuación frente a movimientos sísmicos. Todavía no se informó una fecha para el primer simulacro masivo.