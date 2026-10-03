Adultos mayores: octubre tendrá charlas de salud y un cierre cultural gratuito en el Parque San Martín

Octubre continuará con una agenda especial para adultos mayores de la ciudad de Salta, con actividades gratuitas orientadas a la salud, el movimiento y el encuentro social. El ciclo comenzó con una jornada que reunió a más de 600 personas en instalaciones de UTHGRA, en la zona norte.

La próxima actividad será el viernes 16 de octubre, de 9 a 11:30, en la Asociación de Jubilados y Pensionados, Pueyrredón 450. Allí se brindará la charla “Tres claves para envejecer con salud: mente, movimiento y buena alimentación”.

El 23 de octubre, en el mismo lugar y horario, habrá un encuentro sobre movimiento, fuerza, cuidado de huesos y músculos y prevención ante caídas, con participación de kinesiólogos. El cierre será el viernes 30, de 9:30 a 11:30, en el anfiteatro Gustavo “Cuchi” Leguizamón del Parque San Martín, con la propuesta “Música, danza y vida”.

Todas las actividades son gratuitas. Para consultas e inscripción se encuentra disponible el 387 215-5050