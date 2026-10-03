Fuertes vientos en la cordillera: Sico y Jama permanecen cerrados este sábado

Las fuertes ráfagas complican este sábado 3 de octubre los cruces fronterizos hacia Chile. El Paso de Sico permanece cerrado temporalmente hasta nuevo aviso, mientras que Jama, en Jujuy, mantiene un cierre preventivo para toda clase de vehículos.

En Sico se registran vientos de alrededor de 39 km/h, con temperaturas entre -2°C y 6°C. La situación es más severa en Jama, donde se informaron vientos de 91 km/h, una mínima de -4°C y una máxima prevista de 9°C. Socompa, por su parte, está habilitado únicamente para tránsito ferroviario y presenta vientos de aproximadamente 82 km/h.

Los cruces con Bolivia funcionan con normalidad: las chalanas de Aguas Blancas operan de 7 a 19, mientras que Salvador Mazza, Los Toldos y el puente internacional de Aguas Blancas permanecen habilitados las 24 horas. Las máximas previstas alcanzan los 32°C en Aguas Blancas y Salvador Mazza, y los 24°C en Los Toldos.

También está habilitado el paso de Misión La Paz hacia Paraguay, con tránsito vehicular y peatonal de 7 a 20. Allí se espera una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 37°C.

Defensa Civil recomendó verificar las condiciones antes de viajar, especialmente hacia zonas cordilleranas, donde los cierres pueden modificarse por el viento.