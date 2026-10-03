Aeropuerto de Salta opera con normalidad este sábado y no registra demoras

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes funciona con normalidad este sábado 3 de octubre, con operaciones regulares tanto para vuelos nacionales como internacionales.

El reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil indica que no se registran demoras, mientras que las pistas y la terminal permanecen habilitadas al 100%. A la vez, Aeropuertos Argentina no muestra novedades ni alteraciones relevantes en la programación.

Para quienes tengan vuelos durante la jornada, se recomienda verificar el estado del servicio con la compañía aérea antes de trasladarse y presentarse con al menos dos horas de anticipación para los vuelos nacionales.

La situación del aeropuerto contrasta con las complicaciones que se registran este sábado en distintos puntos de la provincia por fuertes vientos, tormentas y cierres temporarios de pasos fronterizos.