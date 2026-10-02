Descuento del 30% en la tarifa de agua: quiénes pueden acceder

El Ente Regulador de los Servicios Públicos dispuso una reducción del 30% en la fórmula utilizada para calcular la factura de agua de determinados usuarios residenciales que todavía se encuentran bajo el sistema de renta fija.

La medida quedó establecida mediante la Resolución ENRESP N° 1672/2026, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial de Salta. El beneficio corresponde a inmuebles con terrenos de 1.000 metros cuadrados o más y una superficie construida de hasta 100 metros cuadrados, mientras se mantengan esas condiciones.

La decisión responde a cuestionamientos realizados por usuarios sobre el sistema de facturación no medida, especialmente en propiedades donde una gran extensión del terreno no se corresponde con la superficie efectivamente construida. El análisis técnico identificó 2.223 usuarios dentro de esos parámetros y consideró que el descuento significará un alivio visible en sus facturas con un impacto reducido sobre los ingresos de la prestadora.

La resolución también ordena a CoSAySa presentar en un plazo de 30 días un programa de micromedición con metas de cobertura, cronograma e indicadores de avance. Además, desde 2027 las discusiones tarifarias deberán incluir audiencias públicas cada seis meses, con procedimientos de consulta durante los períodos intermedios.