Editorial Cara a Cara: "¿Quién es realmente Milei?"

“¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches.

Qué semana hemos vivido. Los medios de comunicación se han hecho realmente un festín, la mayoría de ellos, porque ha sido una transmisión realmente impecable lo que se ha hecho con el Santo Padre. Y fue una cosa interminable, porque era mañana, tarde y noche; a este hombre lo han hecho trabajar, no sé si las órdenes del Vaticano son esas, pero indudablemente debe venir todo armado esto, y este hombre, que ha sido operado hace 20 días, no paró. Y sigue en Perú. O sea, sigue en Perú haciendo lo mismo.

Ahora, claro, hay una lectura local, y es la lectura política. Yo a veces no sé si el presidente que hemos sabido conquistar a través de los votos —indudablemente alguien lo ha votado—. Ya no sé cómo calificar a Javier Milei. Él, hace dos años atrás, hablaba de la situación del Papa; dijo que era un imbécil y el representante del maligno en la tierra. ¿Este hombre qué es? ¿Es un artista? ¿Es un hipócrita? ¿Es un monstruo? Porque, curiosamente, el día que se fue el Papa, creo que es la primera vez que los vemos lagrimear. Entonces, ¿cuál es realmente Milei? ¿Cuánto se puede confiar en este hombre?

Ya había hablado de la justicia social; lo hizo en esta oportunidad, lo hizo cuando abrió el período de sesiones de diputados. Siempre dijo que la justicia social era un robo. Indudablemente no estamos hablando de una persona a la que se puede considerar en términos medios normal. Eso es indudable. Yo creo que en eso tenemos que coincidir todos, lo hayan votado o no lo hayamos votado, o sea, eso no quita lo que este señor es. Ahora, este señor, que estuvo una hora sentado al lado del Papa escuchándolo, llegó a aplaudirlo permanentemente en todos los cuestionamientos que el Papa hizo de lo que la Iglesia pide. Habló de los discapacitados, Milei aplaudía. Habló de las universidades, Milei aplaudía. Habló de la justicia social, Milei aplaudía. Habló de los jubilados. Milei aplaudía. O sea, de todo lo que habló el Papa, lo aplaudió permanentemente.

Yo me pregunto: ¿va contra el protocolo el hecho de quedarse con las manos sin aplaudir y sin decir nada, porque está en desacuerdo con todo lo que dijo el Papa? Porque si nosotros tuviéramos un país como el Papa dice, realmente no podría ser un país manejado por Milei. Esto es una realidad, así que esto tiene una gran connotación política. Ahora, claro, los que piensan así como yo les estoy diciendo, dicen: "Bueno, no, lo que pasa es que el peronismo sí está capacitado para todo eso", pero, claro, el peronismo también ha hecho cosas en el país que no se ajustan mucho a las reglas del juego de una democracia honesta y decente. Esto también hay que decirlo.

Ahora, curiosamente, es tan verborrágico y tan atrevido nuestro presidente que no habló nada de los temas que a él no le caen bien, porque no le fue un mes, digamos, suave. Ganó Lula, perdió Trump, en Israel perdió su candidato —o sea, porque en definitiva nosotros estamos identificados con Estados Unidos para ir juntos en toda campaña que se haga, junto con Israel—. A otra persona que elogiaba permanentemente era al presidente de Paraguay. El Papa vino y le dijo todas las cosas en la cara y se quedó tranquilo, no dijo absolutamente nada, no sacó ni un comunicado —ni del Papa, ni de Brasil, ni de Paraguay, ni de Trump—, está totalmente callado la boca, e indudablemente que sus acciones bajaron un 50%.

¿Qué nos espera a nosotros para el próximo año?, porque todavía falta un año para las elecciones, y nos va a hacer largo. Porque de economía no se habla nada; se habla solamente de lo que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero proyectos para el país realmente no hay, más allá de alguna cosita que arregla con algún gobernador a los fines de conseguir algún voto que necesitan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Dicho sea de paso, tenemos que hablar un poquito de Salta. Es necesario que lo hablemos, porque acá estábamos próximos a quedarnos sin conectividad. ¿Qué es la conectividad? Nos sacaron los ferrocarriles —lo iban a incluir en una ley, la sacaron ya, no está Salta en ese proyecto—. Tenemos rutas en las que es prácticamente imposible llegar a Salta. Era imposible salir para Jujuy, las rutas se paralizaron todas.

El gobierno de la provincia, en una iniciativa del propio gobernador, Se puso a trabajar sobre las rutas. Trabajó con la ruta a Vaqueros. no está terminada la ruta, todavía los problemas siguen siendo... o sea, antes cruzábamos por un puente de hierro, ahora cruzamos por un puente de cemento. Sí, pero falta la otra mano, que se está haciendo, se está trabajando con las rotondas. ¿Se está trabajando con el camino a Cachi? ¿Cuántos años se habló de poder asfaltar la cuesta del Obispo? ¿Cuántos años se habló de eso? Bueno, ahora afortunadamente se está haciendo, se está trabajando. Se habló de una ruta que era el camino de circunvalación, porque no se puede ir a Cafayate prácticamente en épocas de lluvia porque El Carril se inundaba y los autos tenían que quedar de un lado o del otro parados uno o dos días a veces.

Hoy se está haciendo un camino realmente que es la admiración de muchos, pero no solamente por el camino, sino por el canal que lo va acompañando, que —según me dijeron algunos— cuesta más el canal que el camino. El gobierno provincial agarró la posta, se puso a trabajar con esto y gracias a eso se supone que vamos a tener un poquito más de conectividad, igual que con la ruta 34. El gobierno provincial puso sus pesos ahí; el gobierno nacional, la concesionó. Sí, llamó a una empresa, la licitó y la empresa el otro día puso una garita porque ya quería cobrar peaje. Bueno, la gente por supuesto que se levantó, la gente de Metán, y dijo: "No, esperen, nosotros no vamos a pagar un peso de peaje a nadie hasta que la ruta no esté terminada", porque la ruta todavía no se empezó y ya quieren recaudar.

Hoy el gobierno provincial está jugando un rol importantísimo en eso. Nosotros lo hemos invitado para anoche a Gonzalo Macedo, que es el director de Vialidad de la provincia, porque yo la verdad que no me imagino de dónde está saliendo la plata; indudablemente plata hay, pero hay poca plata, y las obras se están haciendo por la propia vialidad, o sea, se están haciendo por cargo del gobierno de la provincia, no se está contratando a ninguna empresa. Bueno, por lo menos es algo, hay algunos gobernadores que están haciendo lo que está haciendo Gustavo Sáenz en Salta, pero con plata local, porque plata nacional no viene un peso.

El gobierno tiene deudas a pagar con el Fondo Monetario Internacional que las tiene necesariamente que priorizar. Ahora, ¿va a venir otra ayuda de Estados Unidos para salvarle la próxima elección? La verdad que muchos no creen en eso, porque la derrota de Trump parece que les ha dolido a más de uno y la derecha hoy no la está pasando bien en el mundo. Uno de los invitados de esta noche es el señor Gonzalo Macedo, que es el director de Vialidad, y vamos a hablar sobre este tema de las obras.

Y vamos a hablar también de la Ley de Participación Democrática, la número 8.535, que bueno, la oposición la llama la ley de lemas — ¿Qué hicieron? Hicieron una presentación a la justicia que —salvo, ahí como la programó el gobierno provincial y aprobada por ambas cámaras— no era constitucional. Bueno, hubo una respuesta en el día de ayer por parte de la Justicia local donde dicen que es totalmente constitucional. Ahora están viendo de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esto parece que la consideran totalmente injusta y una ley que en vez de tener una participación democrática, lo que hace es achicar más los partidos y tener cada vez menos partidos en la disputa política. Es lo que tenemos para esta noche; lo hemos invitado a Claudio Del Plá para hablar sobre este tema, porque es uno de los firmantes del pedido de inconstitucionalidad de la ley".