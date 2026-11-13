“El Gobierno es un fracaso completo”: Del Pla apuntó contra Milei

Claudio del Pla lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y cuestionó el rumbo de la oposición argentina. Durante una entrevista en Cara a Cara, el programa conducido por Mario Ernesto Peña en Aries, el dirigente del Partido Obrero aseguró que el modelo económico nacional fracasó y advirtió que algunos sectores políticos buscan garantizar la continuidad del ajuste incluso después de Milei.

“El Gobierno es un fracaso completo”, afirmó Del Pla, al señalar que las políticas económicas provocaron pérdida de derechos laborales, destrucción de sectores industriales y desfinanciamiento de la infraestructura nacional.

Según sostuvo, se perdieron 300 mil puestos de trabajo registrados y los sacrificios impuestos a la población no generaron los beneficios prometidos. “Esto es un sacrificio sin salida”, sentenció.

Del Pla cuestionó el mensaje de unidad tras la visita del Papa

El dirigente también se refirió a la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y expresó sus diferencias con el llamado a construir consensos entre los distintos sectores políticos y sociales.

“La idea de que las víctimas y los victimarios podemos tener el mismo proyecto nacional” es algo que rechazamos, planteó Del Pla, al cuestionar la posibilidad de alcanzar acuerdos entre quienes impulsaron el ajuste y quienes sufrieron sus consecuencias.

En ese sentido, sostuvo que las cámaras empresarias y los sectores políticos que acompañaron las reformas del Gobierno nacional tienen intereses contrapuestos a los de los trabajadores.

Críticas a Kicillof y a la oposición

Del Pla también apuntó contra sectores de la oposición, incluido el espacio político del gobernador bonaerense Axel Kicillof, al considerar que buscan construir una alternativa que mantenga las principales medidas económicas de Milei.

Según su interpretación, el objetivo de esos sectores sería impulsar un “mileísmo sin Milei”, preservando la reforma laboral, los cambios en los derechos de los trabajadores y los acuerdos vinculados con la explotación minera.

“Los cómplices de Milei no pueden ser la alternativa política a Milei”, afirmó, al cuestionar a quienes acompañaron las iniciativas del oficialismo en el Congreso.

Finalmente, sostuvo que la izquierda busca presentarse como una oposición diferenciada tanto del Gobierno nacional como de los sectores tradicionales. En ese marco, destacó la figura de Myriam Bregman y aseguró que existe un crecimiento de la adhesión al Frente de Izquierda.