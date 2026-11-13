El peaje en el ingreso a Salta volverá en 2027

El director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, anticipó que en 2027 volverá a cobrarse peaje en el ingreso a la ciudad de Salta, en el expeaje Aunor. Lo anunció en Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, al explicar qué tareas ya asumió AUNOA, la nueva concesionaria del corredor.

Qué trabajos comenzaron en la autopista

"Ya empezaron a reparar la autopista de ingreso a Salta, ya la están fresando y haciendo bacheo", señaló Macedo. La empresa también quedó a cargo del mantenimiento del acceso, que hasta el traspaso realizaba Vialidad Provincial.

El funcionario explicó que el organismo provincial atendía unos 45 kilómetros de autopista. Entre las tareas que pasaron a la concesionaria mencionó el corte de pasto, el bacheo y el mantenimiento de la calzada.

Macedo indicó que el acceso a la ciudad forma parte de una concesión que se extiende desde Santiago del Estero hasta San Pedro de Jujuy, con paso por Rosario de la Frontera.

Qué tiene que hacer la empresa antes de cobrar

Según recordó Macedo, la empresa dispone de 12 meses para reparar el asfalto y completar las mejoras mínimas de seguridad. El funcionario vinculó el regreso del cobro al cumplimiento de esos trabajos.

"Tienen 12 meses para reparar el asfalto y hacer las mejoras mínimas de seguridad", explicó. Así las cosas, Macedo anticipó que el cobro volverá en 2027.