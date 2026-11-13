Ruta 51: Salta tomará créditos para asfaltar tres tramos hacia Sico

El director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, anticipó que la Provincia financiará con créditos la pavimentación de tres tramos de la Ruta Nacional 51 hacia el paso de Sico. En Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, señaló que entre San Antonio de los Cobres y el límite con Chile quedan unos 130 kilómetros de tierra.

Qué tramos financiará Salta

Macedo explicó que resta resolver una cuestión legal para iniciar el tramo uno, que parte de San Antonio de los Cobres. Confirmó que la Provincia quedará a cargo de devolver el crédito.

Para los tramos cuatro y cinco, de Olacapato a Sico, Vialidad trabaja en los proyectos ejecutivos. Una vez listos, la Provincia prevé licitar las obras y financiarlas también con créditos.

"Los tramos dos y tres ya se reiniciaron, los paga Vialidad Nacional", señaló Macedo. El funcionario vinculó la obra con el aumento del tránsito minero y con la conexión del Corredor Bioceánico. "Es clave tener asfaltado el tramo de Sico y salir a Chile", sostuvo.