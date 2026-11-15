Vacunación antirrábica gratis en Salta: el cronograma barrio por barrio

La Municipalidad de Salta realizará operativos gratuitos de vacunación antirrábica desde lunes 16 al viernes 20 de noviembre, de 9:30 a 12:30, en distintos puntos de la ciudad.

Dónde se aplicarán las vacunas La atención será de 9:30 a 12:30, por orden de llegada. Lunes 16 · Norte Grande. Esteban Echeverría y Loreto M. Caro.

Martes 17 · San Francisco Solano. Delfín Huergo 850 (Fortín Atenor Sánchez y Estanislao López).

Miércoles 18 · San Alfonso. José H. Figueroa Araoz y Japón.

Miércoles 18 · Villa Cristina. Centro Vecinal, pasaje Chicoana 1036.

Jueves 19 · San Ignacio. Avenida Ángel Vargas y Abel Pereyra.

Viernes 20 · Pereyra Rozas. Manzana 632, casa 16.

Viernes 20 · Lomas de Medeiro. Alberto Marino, manzana 632B, casa 24.

Cómo será la atención

El área municipal de Bienestar Animal atenderá por orden de llegada en todos los puntos. La Municipalidad pidió llevar a los animales con correa y bozal.