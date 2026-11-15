Vacunación antirrábica gratis en Salta: el cronograma barrio por barrio

Salta arranca la semana con posibles chaparrones y vuelve a los 28 °C el sábado
Ivana ChañiSalta15/11/2026
La semana arrancará con probabilidad de lluvias desde la tarde del lunes. Las temperaturas bajarán hacia el viernes y repuntarán el sábado.
La Municipalidad de Salta realizará operativos gratuitos de vacunación antirrábica desde lunes 16 al viernes 20 de noviembre, de 9:30 a 12:30, en distintos puntos de la ciudad.
La atención será de 9:30 a 12:30, por orden de llegada.
El área municipal de Bienestar Animal atenderá por orden de llegada en todos los puntos. La Municipalidad pidió llevar a los animales con correa y bozal.