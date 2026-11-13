“El fraude ocurre antes de votar”: Del Pla cuestionó la ley electoral de Salta

Claudio Del Pla cuestionó la Ley 8.535 de Participación Democrática de Salta y anticipó que el Partido Obrero buscará llevar su planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Cara a Cara, por Aries, sostuvo que la reforma electoral constituye “un fraude desde el principio”.

Según explicó, la normativa restituye aspectos centrales de la antigua ley de lemas, un sistema que, a su entender, distorsiona la voluntad popular. Recordó que durante su aplicación en Salta, en la década del 90, hubo intendentes que llegaron al gobierno sin haber sido los candidatos individualmente más votados.

Del Pla denunció que la reforma electoral busca excluir partidos

El dirigente advirtió que la exigencia de presentar candidatos en 15 departamentos, sumada a la obligación de conformar listas completas en todas las categorías, podría dejar fuera de las elecciones a numerosas fuerzas políticas.

“Es una proscripción”, afirmó Del Pla, quien señaló que estas condiciones no solo dificultarían la presentación de candidatos a gobernador, sino también de postulantes a diputados y concejales.

Además, aseguró que el Partido Obrero reunió 6.000 adhesiones y 5.000 afiliaciones durante los últimos tres meses para recuperar su personería electoral. Sin embargo, sostuvo que, aun completando ese trámite, las nuevas exigencias podrían impedirle presentar candidatos.

El Partido Obrero recurrirá a la Corte Suprema

Del Pla cuestionó la resolución de la Corte de Justicia de Salta, al considerar que el tribunal no analizó los argumentos específicos presentados por su partido y se limitó a remitirlo a un fallo dictado en otra causa.

“Tiene cuatro líneas el fallo de la Corte respondiéndonos a nosotros”, expresó, y aseguró que la decisión no abordó el planteo central sobre una posible exclusión electoral.

Frente a esta situación, anticipó que buscarán presentar un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso de que la Justicia provincial no conceda esa vía, adelantó que recurrirán mediante un recurso de queja.

Finalmente, advirtió que la reforma podría reducir considerablemente la oferta electoral en los próximos comicios provinciales. “El fraude ocurre antes de que vayas a votar, porque no te dejan participar los partidos políticos”, sostuvo.