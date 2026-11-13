Macedo, sobre otro mandato de Sáenz: "Gustavo es el que vive haciendo la gestión"

¿Hace falta que Gustavo Sáenz sea reelegido para completar las obras viales en Salta? La pregunta se la hizo Mario Ernesto Peña al director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, en Cara a Cara. El funcionario defendió las gestiones del gobernador ante Nación y sostuvo que los proyectos deben continuar con independencia de quién gobierne.

Qué dijo Macedo sobre las obras y el mandato de Sáenz

Cuando Peña le preguntó si Sáenz llegaría a completar las obras dentro de su mandato, Macedo explicó que son proyectos pensados para los próximos 30 años. "Esto son políticas de Estado que yo también comparto con él, que están independientemente del gobierno de turno", afirmó.

Puso como ejemplos la autopista del Valle de Lerma y la pavimentación de la Ruta 51 hacia el paso de Sico. Sobre la autopista, sostuvo que debe concretarse aunque la ejecución demore cuatro o cinco años.

El papel de Sáenz en la negociación con Nación

Macedo recordó que, desde que asumió, Sáenz gestionó convenios con Vialidad Nacional para avanzar con obras en la provincia.

"Gustavo es el que vive haciendo la gestión y logra lo que logra", afirmó Macedo. El funcionario destacó que el gobernador viaja a Buenos Aires "a pedir que se pague lo que corresponde" por los trabajos en rutas nacionales.

También recordó que Sáenz comenzó a gestionar convenios con Vialidad Nacional apenas asumió y mencionó entre las obras los tramos de las rutas 40 y 51 y el puente de Vaqueros.