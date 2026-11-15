Salta arranca la semana con posibles chaparrones y vuelve a los 28 °C el sábado

La ciudad de Salta comenzará la semana con una máxima de 28 °C y probabilidad de chaparrones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después, las máximas descenderán de forma gradual hasta el viernes.

Cómo estará el tiempo del lunes al viernes

El lunes 16 tendrá una mínima de 18 °C. La mañana estará parcialmente nublada, con chaparrones previstos para la tarde y tormentas aisladas por la noche. En esas dos franjas, la probabilidad de precipitación será del 10% al 40%.

Martes 17. Mínima de 18 °C y máxima de 25 °C .

Miércoles 18. Mínima de 16 °C y máxima de 24 °C .

Jueves 19. Mínima de 15 °C y máxima de 23 °C .

Viernes 20. El informe marca 15 °C tanto de mínima como de máxima.

Qué se espera para el sábado

Para el sábado 21, el SMN prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C.