Salta arranca la semana con posibles chaparrones y vuelve a los 28 °C el sábado

Castraciones gratuitas: el móvil municipal inicia la semana en barrio Progreso
Ivana ChañiSalta15/11/2026
El operativo municipal llegará a cuatro barrios y mantendrá un punto fijo en San Luis. La atención será con turno previo por WhatsApp.
La ciudad de Salta comenzará la semana con una máxima de 28 °C y probabilidad de chaparrones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después, las máximas descenderán de forma gradual hasta el viernes.
El lunes 16 tendrá una mínima de 18 °C. La mañana estará parcialmente nublada, con chaparrones previstos para la tarde y tormentas aisladas por la noche. En esas dos franjas, la probabilidad de precipitación será del 10% al 40%.
Para el sábado 21, el SMN prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C.