IDEA: Milei pidió paciencia empresaria y endureció su tono electoral

Ante un auditorio de empresarios reunidos en el Hotel Sheraton de Mar del Plata con motivo del 62° Coloquio de IDEA, el presidente Javier Milei combinó un mensaje de prudencia sobre los tiempos de la macroeconomía con una fuerte apuesta electoral de cara a los próximos comicios.

Participando de manera virtual desde Europa, el mandatario reclamó "paciencia" al sector privado al advertir que los procesos genuinos de crecimiento "no son instantáneos", aunque redobló la apuesta al pronosticar que el país se ubicará entre las naciones de mayor expansión global y reiteró su intención de continuar bajando impuestos y retenciones en la medida en que el equilibrio fiscal se mantenga inalterable como "el ancla central" del programa.

En clave estrictamente política, Milei vinculó la velocidad de su agenda de reformas a una futura victoria en las urnas que le permita al oficialismo alcanzar mayorías holgadas en ambas cámaras del Congreso, asegurando que con ese respaldo institucional la transformación del país se acelerará drásticamente en pocos meses.

Asimismo, el jefe de Estado no ahorró críticas contra la oposición, a la que acusó de intentar boicotear el superávit fiscal y obstaculizar la desaceleración inflacionaria, al tiempo que condicionó una futura reforma previsional y la salida definitiva del cepo cambiario a la evolución del riesgo país, la consolidación del crecimiento y la formalización laboral.

En su paso por el foro empresario —que este viernes cerrará con la esperada exposición del ministro de Economía, Luis Caputo—, el mandatario también respaldó la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la ley de tierras en nombre del respeto a la división de poderes, reafirmando que el dilema de fondo para los argentinos en la próxima contienda electoral será optar entre "el modelo de la decadencia o el de la prosperidad".

(Con información de Ámbito)